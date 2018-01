Joaquim Levy participa de evento sobre o ajuste fiscal nesta sexta em SP

À frente do ajuste fiscal do governo Dilma Rousseff, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, irá falar sobre as medidas econômicas do Planalto e as perspectivas para o País, nesta sexta-feira, na Câmara Americana de Comércio (Amcham).

O Estadão irá transmitir, ao vivo pela internet, a partir das 8h, o encontro, que contará também com as presenças do ex-ministro da Fazenda Delfim Netto e do sócio-presidente da consultoria PwC, Fernando Alves.

O evento, intitulado "O que fará o país voltar a crescer?", vai promover um debate sobre a retomada do crescimento da economia brasileira, em meio ao ajuste fiscal do governo, alvo de disputas políticas entre o Planalto e o Congresso.