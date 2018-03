Jobim salientou que o que está em discussão é a abertura de capital da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), de 49% do seu capital. Mas ressalvou que isso esbarra no problema de que a Infraero não tem patrimônio próprio. E avisou: "Não há que se falar em privatização da Infraero. O que se fala é em aumento do capital da empresa".