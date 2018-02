Jobim entregará, em 10 dias, decreto sobre aeroportos O ministro da Defesa, Nelson Jobim, anunciou hoje que entregará em dez dias, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o decreto de concessão dos aeroportos brasileiros. De acordo com Jobim, o modelo do decreto "abre todas as alternativas possíveis" para concessões, desde grupo de aeroportos até terminais para companhias aéreas. Ele garantiu que as próximas eleições e os eventos esportivos não vão interferir no processo e justificou a demora dizendo que o tema "é complexo".