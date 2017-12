Joesley deixa de ser conselheiro da Alpargatas

A Alpargatas anunciou as renúncias de Joesley Batista e Vincent Trius de suas cadeiras no conselho de administração da companhia. Trius é presidente global de novos negócios da JBS, e também era presidente do conselho da Alpargatas.

Foi comunicada também a renúncia de Eliseo Santiago Perez Fernandes, que era membro suplente do colegiado.

Com a saída de Trius, foi escolhido para a presidência do conselho da Alpargatas o conselheiro José Vicente Marino, que era suplente de Joesley Batista.

Em outro documento enviado ao mercado, a Alpargatas anunciou o cancelamento da assembleia de acionistas que estava marcada para o dia 2 de junho, e que tinha como objetivo deliberar sobre a conversão das ações PN (preferenciais) da companhia em ações ON (ordinárias), e a migração para o Novo Mercado da B3.

No Fato Relevante, a Alpargatas explica que houve manifestação contrária à operação por acionistas minoritários que têm participação relevante no capital não votante. A relação de troca que havia sido proposta pela Alpargatas era de 1 ação ON para cada 1,3 ação PN.