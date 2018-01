Johnson & Johnson compra unidade da Pfizer por US$ 16,6 bi A empresa americana Johnson & Johnson chegou a um acordo para comprar a unidade de produtos de consumo e higiene pessoal da farmacêutica Pfizer por US$ 16,6 bilhões. A negociação resultou na criação do maior grupo neste setor do mundo. Com isso, a Johnson & Johnson poderá comercializar marcas conhecidas como Listerine e Benadryl, que era controlada pela filial da Pfizer. A compra da empresa, feita em dinheiro, pode ser concretizada no final do ano, uma vez obtidas as aprovações pertinentes das autoridades reguladoras de concorrência nos Estados Unidos e na Europa, segundo a J&J. Em 2005, a filial de produtos de consumo da Pfizer vendeu cerca de US$ 3,9 bilhões em produtos não farmacêuticos, segundo as mesmas fontes. A marca Listerine tem uma importância especial porque é o anti-séptico bucal mais vendido no mundo. Ao fazer parte da companhia, a marca triplicará o negócio dental da J&J, com um volume de negócio de mais de US$ 1 bilhão.