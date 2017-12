Jório Dauster quer juro real de 7% já em março O embaixador e consultor Jório Dauster, ex-presidente da Companhia Vale do Rio Doce, disse que o Banco Central daria um bom presente de Natal aos brasileiros se reduzisse em 2% a taxa Selic, na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), e que, em março do ano que vem, a taxa real de juros poderia estar em 7%, o que garantiria investimentos e o conseqüente aumento do emprego no País. Entrevistado no programa Conta Corrente, da Globo News, Dauster explicou que, se e quando a taxa de juros baixar para um nível razoável, o Banco Central deveria voltar sua atenção para manter uma taxa de câmbio adequada à geração de superávits na balança comercial. O ex-presidente da Vale manifestou-se otimista com o cenário econômico vivido pelo Brasil e disse esperar um crescimento do PIB nestes últimos dias do ano. Mas pregou um choque adicional, por parte do Banco Central, na questão dos juros. Eu acho que há espaço (para a queda dos juros), por quatro razões muito importantes. Primeiro, a indústria está trabalhando com uma capacidade ociosa de mais de 20%; segundo, não há nenhuma pressão de demanda sobre os preços; terceiro, nós estamos vendo a taxa de câmbio bastante equilibrada, inclusive sob o controle do Banco Central: e, finalmente, o risco Brasil caiu abaixo da taxa de 500 pontos." Para Dauster, se nenhum desses fatores vai se alterar "e não há razão para se alterar nos próximos meses" é o momento de se fazer um movimento forte, com a redução de 2% na taxa Selic. Elogios ao BC O embaixador elogiou a atuação do Banco Central no governo Lula, inclusive a decisão, anunciada ontem, de saldar integralmente a dívida de 1,5 bilhão de dólares que vence nos próximos dias. E acentuou que talvez estivesse na hora de o BC também comprar divisas, para aumentar as reservas brasileiras. "Eu acho que vai ser fundamental, muito mais do que a política de juros, a política de câmbio do Banco Central ao longo de todo o ano que vem, para continuar a manter os bons resultados na balança comercial."