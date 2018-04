Jornais americanos pedem concordata Os jornais The Philadelphia Inquirer e Philadelphia Daily News pediram proteção por falência para poder estruturar sua dívida. A Philadelphia Newspaper Inc., propriedade da Philadelfia Media Holdings LLC, é a segunda empresa jornalística em dois dias, e a quarta nos últimos meses, a recorrer a uma proteção deste tipo. O grupo tem entre US$ 100 milhões e US$ 200 milhões em ativos e passivos na mesma categoria. Sua dívida é de US$ 390 milhões.