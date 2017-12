Jornais argentinos destacam encontro entre Kirchner e Lula Fotos dos presidentes Néstor Kirchner e Luiz Inácio Lula da Silva tomam conta da primeira página de todos os jornais argentinos, mas cada um deu uma abordagem diferente sobre a visita do presidente brasileiro à Argentina. O Clarín publicou 10 páginas sobre o assunto com a manchete de capa: "Fortes gestos políticos entre Kirchner e Lula", enquanto que o La Nación publicou três páginas mostrando os dois como "aliados". Ambos jornais deram pequeno destaque na capa ao envio da missão conjunta à Bolívia, um assunto bem aproveitado pelo Página 12, que deu manchete com foto de Lula e Kirchner de mãos dadas: "Todos os caminhos conduzem à paz". O Ámbito Financiero, ligado ao ex-presidente Carlos Menem, disse que Lula deu uma aula de como crescer economicamente e dirigiu o enfoque da chamada de capa ao discurso de Lula aos empresários. O Ámbito é um dos principais críticos do governo Kirchner. Segundo o Ámbito, o presidente argentino não mantém diálogo com o setor empresarial. O El Cronista e o Infobae optaram pela união dos dois países para enfrentar a Alca. Este último destacou a frase de Lula "não tenham medo de ser multinacionais", em discurso aos empresários, em outra matéria de capa. El Cronista também publica uma entrevista com o ministro de Economia, Antonio Palocci, em que afirma que não haverá nem cotas nem salvaguardas no comércio bilateral.