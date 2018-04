Jornais argentinos destacam: Lula vence Cúpula Energética O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi o grande vitorioso da Cúpula Energética Sul-americana, segundo os jornais argentinos. "Ficou tudo com Lula", estampou o Ámbito Financiero em sua capa. A reportagem diz que a cúpula foi um fracasso e explica que "pela rejeição do Brasil, na declaração final não se menciona a Opep do gás defendida pelo país anfitrião, Bolívia e Argentina. Tampouco avançou com o mega gasoduto que sairia do território venezuelano e chegaria até Buenos Aires". O jornal destaca ainda que Lula também "desprezou Chávez e a Argentina no projeto de criar o Banco do Sul. Para piorar, Chávez nem sequer impôs um discurso contra os biocombustíveis como vem pretendendo desde que Lula fechou um acordo com os Estados Unidos pelo etanol". O El Cronista titulou: "Brasil desafia e pretende converter o BNDES no banco regional". O jornal diz que "ao final, a principal disputa entre os presidentes do Brasil e da Venezuela na cúpula não foi pela produção do etanol. O tema que os colocou em direções opostas terminou sendo a criação de um grande banco regional". El Cronista menciona que no Palácio do Planalto a explicação é de "na realidade, o Brasil não quer o Banco do Sul por vários motivos, mas há dois que sobressaem. Por um lado, Brasil teria de ser o maior financiador da entidade, já que cada país deveria contribuir com 10% das reservas. Por outro, porque a idéia de Lula é transformar o estatal BNDES em um banco multinacional, que financie diversos projetos em América Latina e o Banco do Sul competiria contra tal propósito". Infobae Para o Infobae, "Lula conseguiu evitar os transbordamentos de Chávez". A disputa entre o Brasil e a Venezuela sobre os biocombustíveis, defendidos pelo primeiro e criticados pelo segundo, "foi vencida finalmente pelo presidente brasileiro", considerou.