Jornais querem cobrar por conteúdo na rede A crise mundial acelerou os impactos da internet sobre os meios tradicionais de comunicação. Esta semana, o editor do jornal britânico Financial Times, afirmou que a maior parte das empresas jornalísticas estarão cobrando por seu conteúdo na internet em menos de um ano, segundo o jornal El País. A afirmação foi feita durante o evento Media Standards Trust, na Academia Britânica. "Ainda não dá para saber como esses modelos de pagamento online vão funcionar e quanto de receita eles podem gerar", disse Barber, segundo o jornal The Guardian. "Mas prevejo confiantemente que, nos próximos 12 meses, quase todas as organizações noticiosas estarão cobrando por conteúdo." O magnata da mídia Rupert Murdoch pensa de maneira parecida com Barber. Em maio deste ano, Murdoch afirmou que planeja estender o modelo de cobrança do Wall Street Journal para os outros jornais que controla. Ele classificou como um modelo de negócios "falho" os sites gratuitos de jornais. O FT.com, site do Financial Times, tem mais de 1,3 milhão de usuários registrados, que consultam notícias de graça, e mais 110 mil pagantes. O site deixa os usuários não registrados lerem três notícias por mês de graça. Os registrados têm direito a dez. Para ter acesso ilimitado, é preciso pagar. Segundo Barber, o Financial Times foi pioneiro no conceito de "modelo de frequência", dando acesso a um número limitado de notícias na rede, antes de pedir aos usuários para se tornarem assinantes. "Os jornais especializados como o nosso correm com vantagem, já que nossas notícias muitas vezes não se encontram em outros meios. É preciso ser diferente dos demais", disse Barber, de acordo com o El País. "Muita gente acredita que a internet está acabando com o jornalismo, mas eu a vejo como uma oportunidade de fazer as coisas melhor." O americano The New York Times planeja começar a cobrar pelo seu conteúdo nas próximas semanas. Depois de fazer uma pesquisa com seus leitores, o jornal chegou à conclusão de que poderia cobrar até US$ 60 por ano. Já houve uma tentativa do New York Times de cobrar pelo acesso ao arquivo e às colunas de opinião, em 2007. O jornal conseguiu cerca de 200 mil assinantes, mas o modelo não compensou e o acesso voltou a ser aberto. Para Barber, a cobrança por conteúdo é essencial em momentos como este, de queda de publicidade. "Estamos conseguindo receitas sustentáveis e crescentes, como resultado de nossa estratégia de cobrar por conteúdo global de nicho e de qualidade - o que é essencial em um momento de publicidade mais fraca", disse o editor. Ele acrescentou que o novo mundo digital representa "uma ameaça, mas também uma oportunidade enorme para organizações noticiosas estabelecidas".