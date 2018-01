Jornal argentino El Cronista destaca 10 anos do real Os 10 anos do Plano Real mereceram uma página do jornal econômico argentino El Cronista, em uma reportagem intitulada: "Brasil, a dez anos do real: um plano econômico bem-sucedido, mas fatigado". O jornal destaca que "desenhado para acabar com a hiperinflação, o Plano Real sobreviveu a várias crises financeiras internacionais, embora não tenha conseguido escapar de uma desvalorização e da ajuda do FMI". A reportagem faz um cronograma histórico detalhado do Real e de seus atores principais: os ex-presidentes Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Também lhe dá os créditos por sua grande conquista: "vencer a hiperinflação" , e suas "disciplinas pendentes: a alta dívida pública e o baixo crescimento econômico". O jornal ressalta que o grande desafio do governo de Luiz Inácio Lula da Silva com o Plano Real é "continuar o caminho no difícil equilíbrio de não aumentar o gasto para manter os investidores tranquilos de que poderá fazer os pagamentos correspondentes da dívida e responder à crescente pressão tanto dentro quanto fora de seu partido para que afrouxe sua política fiscal e abra um pouco as arcas do Estado para aplacar a demanda social".