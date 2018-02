Jornal argentino traz reportagem sobre greve na Volks O jornal argentino Clarín traz uma reportagem sobre a "greve maciça na principal fábrica da montadora alemã Volkswagen" no Brasil, segundo a agência BBC Brasil. "A exatos 30 dias dos comícios presidenciais nos quais Lula da Silva busca sua reeleição, instalou-se em São Bernardo, coração do cinturão industrial paulista, uma greve maciça precisamente na empresa com a qual Lula teve de empreender negociações há 26 anos, mas naquela época como sindicalista", diz o jornal. De acordo com informações dadas pela direção da Volkswagen ao jornal, o destino da fábrica da Anchieta será decidido em duas semanas, em Wolfsburg, na Alemanha. "Este será o prazo final para que a fábrica da Anchieta se adapte aos padrões de melhora da produtividade e de redução de custos". "As autoridades mantêm-se em silêncio. Na quinta-feira, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que ´o governo não vai interferir no conflito´", disse ainda o Clarín.