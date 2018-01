Jornal britânico anuncia fim do "carnaval econômico do Brasil" O jornal britânico Financial Times afirma, nesta sexta-feira, que o carnaval econômico brasileiro pode acabar em breve. Segundo o artigo, as condições da economia mundial são as mais favoráveis dos últimos 50 anos, pelo menos, e uma combinação de fatores - que incluem o aumento da demanda chinesa por matéria-prima, a fome dos investidores internacionais por ativos de altos rendimentos, uma política fiscal muito cuidadosa e as mais altas taxas de juros do mundo - mostram porque o real foi a moeda que mais se valorizou nos últimos 12 meses. O FT destaca que a economia vem sobrevivendo ao escândalo político, mas isso não quer dizer que ela vai durar. "A agenda de reformas do governo, da qual depende o crescimento do Brasil a longo prazo, foi paralisada pelos escândalos. Os fazendeiros estão sofrendo com o ingresso mais baixo em reais e empresas de todos os tamanhos estão perdendo competitividade no mercado externo por conta da valorização da moeda. Várias multinacionais baseadas no Brasil pensam em mudar sua produção para exportação para o México ou a China", diz o FT.