Jornal britânico destaca otimismo com o Brasil O clima de otimismo com o Brasil que está dominando os investidores é tema da edição de hoje do Financial Times. Segundo o diário britânico, apesar da revisão do crescimento do PIB de 1,5% para 0,6%, feita pelo Banco Central, os investidores mantêm o entusiasmo. O jornal acrescenta que os preços das ações negociadas na bolsa paulista são os mais altos desde fevereiro de 2001 enquanto os títulos da dívida estão próximos dos valores históricos mais elevados. O jornal afirma que é "a ortodoxia monetária e fiscal do governo que agradou e surpreendeu os mercados financeiros". Mas o FT observa que a confiança dos consumidores ainda está frágil e permanece a incerteza sobre uma redução maior dos juros após o Banco Central ter sinalizado que as taxas estavam atingindo um ponto de equilíbrio. Segundo o FT, muito vai depender da habilidade do governo em "atrair investidores privados através da remoção da incerteza regulatória".