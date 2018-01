Jornal comenta como Lula se adapta ao capitalismo popular O jornal Financial Times publicou hoje uma reportagem intitulada "Como Lula está aprendendo a amar o capitalismo popular". Segundo o diário britânico, o Partido dos Trabalhadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que era um crítico dos mercados de capitais quando estava na oposição, "está aprendendo a amá-los". O ministro da Fazenda, Antônio Palocci descreve os mercados como uma motor de crescimento econômico e exportou a Comissão de Valores Mobiliários a melhorar sua eficiência como fonte de crédito. Segundo o FT, os pequenos investidores estão reagindo bem. Os negócios com papéis via corretores caseiros (home brokers) da internet atingiu R$ 10,4 bilhões no primeiro semestre deste ano, comparados à R$ 3,7 bilhões no primeiro semestre de 2003.