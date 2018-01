Jornal da Tarde lança seu caderno de móveis O Jornal da Tarde lançou hoje o JT Imóvel, seu novo caderno de classificados de imóveis. O caderno circulará às sextas-feiras trazendo anúncios classificados, lançamentos, matérias sobre o mercado imobiliário, arquitetura e decoração. A primeira edição já circula com 40 páginas e 3.290 ofertas. Entre as matérias especiais há uma com especialistas que explicam o que um casal deve fazer para escolher onde morar e a melhor forma de pagar, e outra sobre financiamentos - está cada vez mais fácil conseguir crédito que atenda às necessidades de quem precisa compra a casa própria.