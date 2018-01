Jornal da Tarde trará tablóide com anúncios do Listão Oesp A Oesp Mídia, empresa do Grupo O Estado de S.Paulo e reponsável pela publicação do Listão Oesp - lista telefônica de fornecedores de produtos e serviços para consumidores residenciais, comerciais e industriais de São Paulo ?, distribui, no dia 17 de outubro, o Jornal Listão Oesp, encartado no Jornal da Tarde. O produto terá anúncios de todos os clientes novos ou os que renovaram contratos no Listão. ?Faremos edições, no estilo Jornal do Carro, que serão encartadas no JT, nas segundas quinzenas de cada mês?, explica o gerente de Marketing, Renato Rodrigues de Souza. Para os anunciantes, o Jornal Listão Oesp representará um diferencial, como explica Renato: ?Enquanto nossos anunciantes aguardam a publicação da Lista no ano seguinte, poderão realizar negócios imediatamente com a divulgação de seus anúncios neste tablóide?. Os anúncios serão produzidos e publicados em ordem alfabética, e formato seguindo o mesmo estilo dos títulos utilizados no Listão São Paulo. Os jornais terão 24 páginas e tiragem estimada de 70 mil exemplares. ?Terão direito à cortesia na edição de outubro todos os clientes Oesp que fecharam ou renovaram seus contratos em setembro, nos produtos Listão São Paulo, Guarulhos, Campinas, Baixada Santista, Sorocaba; Guia do Consumidor; Casa Escritório e Guias Setoriais?, informa Souza. E para os clientes que ainda têm contratos a vencer em outubro, novembro e dezembro, a empresa está antecipando a renovação e todos que fecharem até outubro, terão o anúncio gratuito nas próximas edições do tablóide, em novembro e dezembro. ?O tamanho de cada um dos anúncios dependerá do valor investido nos demais produtos Oesp. Quanto maior o investimento, maior o tamanho do anúncio?, conclui Souza.