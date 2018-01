Jornal diz que credores aceitam reprogramar dívida argentina O Clube de Paris, entidade que congrega os grandes credores internacionais privados, confirmou que concorda em reprogramar a parte da dívida da Argentina que vence entre janeiro e agosto deste ano, a exemplo do acordo firmado entre o país e o FMI, diz o site do jornal Ámbito Financiero. Segundo comunicado oficial do ministério de Economia, reproduzindo as declarações da secretária Geral do Clube de Paris, Delphine D´Amarzit, "o Clube de Paris, consultado pelo Fundo Monetário Internacional, antes da reunião de sexta-feira passada, através de seu Conselho de Administração, indicou que está de acordo com o reescalonamento da dívida argentina durante um período muito curto". Amarzit disse que esta decisão e a do FMI, que aprovou o acordo transitório, "constituem sinais de apoio da comunidade internacional" e ressaltou que para formalizar o acordo, terão prosseguimento nas próximas semanas as conversações com os argentinos. "Mas o período de reescalonamento é muito curto. Portanto, a negociação será rápida." No entanto, as crifras do ministério de Economia e do Clube de Paris não batem. Enquanto o primeiro afirma que a dívida a reprogramar é de US$ 464 milhões, o segundo diz que o número é o dobro deste, somando também os juros. Amarzit destacou que o reescalonamento "não será suficiente" e que a Argentina "deve iniciar, seriamente, as discussões com os credores privados".