Jornal do Brasil tem a marca penhorada por dívida trabalhista A marca "Jornal do Brasil" foi penhorada para pagamento de dívida trabalhista. O advogado Leandro Apolinário requereu e obteve a penhora em setembro na 33ª Vara do Trabalho do Rio em setembro. Em 9 de dezembro do ano passado a decisão foi referendada e, na última quinta-feira, foi publicada em Diário Oficial. Apolinário, que entrou com o pedido judicial para pagamento de uma dívida trabalhista calculada em R$ 120 mil, estima que o leilão da marca, arrendada em 2001 pelo empresário Nelson Tanure, possa ser realizado num prazo de dois meses. O trâmite de medidas desse tipo, porém, não costuma ser tão rápido. Há mais de um ano a marca "Gazeta Mercantil", também controlada hoje por Tanure, foi igualmente penhorada, sem que o leilão tenha sido feito até hoje. O empresário Nelson Tanure, procurado nesta sexta-feira pela Agência Estado, não foi encontrado.