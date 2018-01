‘Jornal do Carro’ cria site que reúne ofertas de veículos zero km

Os consumidores da Grande São Paulo poderão comparar as ofertas de carros zero km das principais montadoras do País em uma ferramenta online disponível desde quinta-feira e que tem a curadoria do Jornal do Carro, do Estadão.

O site permitirá que o interessado em trocar de veículo compare as ofertas das diferentes montadoras participantes e tome uma decisão sobre a compra. No endereço 0km.jornaldocarro.com.br, o potencial cliente poderá também tirar dúvidas. O site permite que o cliente refine sua busca por marca, modelo e preço do veículo.

Segundo José Alves, gerente da plataforma Jornal do Carro, um dos papéis do site será facilitar a interação entre o cliente e as concessionárias participantes. O consumidor poderá conversar sobre o veículo que tem interesse em comprar via e-mail, telefone ou também por WhatsApp – esta última opção é oferecida por diversas revendas. O site oferece ainda a ferramenta Call Analytics, que grava as ligações na íntegra. Haverá também a possibilidade de um chat online

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O 0km.jornaldocarro.com.br estará disponível de forma perene na internet, mas participará de todos os feirões com condições especiais feitas pelas montadoras. Durante o primeiro mês de funcionamento, o site vai atualizar, todas as quintas-feiras, as condições especiais de todo o mercado da Grande São Paulo para os feirões de fim de semana. Será uma forma de o cliente ter uma visão geral do mercado sem precisar visitar o site de cada uma das fabricantes ou ter de ir às concessionárias.

A plataforma estará dentro do Jornal do Carro, segundo Alves, para ajudar o cliente a fazer uma compra bem informada, já que a marca é conhecida por sua excelência em conteúdo sobre o mercado automobilístico. “Já tínhamos o lado da informação bem desenvolvido, agora estamos também ajudando as montadoras a venderem mais”, diz o gerente da plataforma do Jornal do Carro.

Para garantir que o site tenha êxito na geração de vendas, a plataforma terá uma campanha feita pela Moma Propaganda que será veiculada em diversos veículos (televisão, jornais, revistas e sites na internet). “Nós queremos criar algo com força para mudar o jogo do mercado de veículos. E não existia nada dedicado ao mercado de zero km”, explica Alves.