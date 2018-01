Jornalistas da <b>Agência Estado</b> recebem prêmios da Bovespa e Anapp A editora da Agência Estado para o serviço "Cias Abertas", Daniela Milanese, é uma das vencedoras do Prêmio Bovespa de Jornalismo 2002. A reportagem "Empresas com maior transparência ganham R$ 1,6 bi em valor de mercado", publicada na coluna do jornal O Estado de S.Paulo, ficou com a quinta colocação do prêmio anunciado ontem à noite. Na semana passada, a repórter Elisabete Francio, também do "Cias Abertas", ficou em quinto lugar no Prêmio da Associação Nacional da Previdência Privada (Anapp) de 2002, com a matéria "Novas regras reduzem custo dos planos de previdência".