José Alencar tem reunião com empresários russos O vice-presidente José Alencar participa, nesta quarta-feira, de mais um seminário para tratar de negócios entre Brasil e Rússia, na Câmara de Comércio e Indústria de São Petersburgo, a segunda cidade mais importante do país. O evento vai reunir 55 empresários brasileiros e russos. A comitiva brasileira deve apresentar indicadores econômicos e oportunidades de negócios entre os dois países. Carne, açúcar e fertilizantes são hoje os produtos mais negociados. Em encontros com autoridades russas na capital, Moscou, o vice-presidente disse que o governo quer ampliar a pauta de exportação com os russos considerados parceiros estratégicos. Algumas áreas que as nações pretendem cooperar são: energia, gás natural, petróleo, setor espacial, tecnológico e de aviões. As informações são da Radiobrás.