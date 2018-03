José Alencar volta a defender queda dos juros

"A situação da economia brasileira vai muito bem, apesar dos juros básicos, que são muito altos. O sistema de juros tem que mudar, porque as atividades não conseguem remunerar o custo de capital no Brasil. Enquanto isso não acontece, é claro que o crescimento fica prejudicado", afirmou Alencar, depois de participar de uma cerimônia na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Ele recebeu o título de sócio emérito da instituição.

O vice-presidente fez coro com o presidente Lula, que reagiu ontem à alta da taxa média de juros e do spread bancário (diferença entre o custo de captação e a taxa cobrada do consumidor) no mercado financeiro, dizendo que os juros cobrados no cheque especial são "quase um assalto".

"Queremos que as pessoas estejam sempre em condições de consumir e comprar o que precisam. Para isso, as taxas de juros precisam cair. O consumidor não pode ficar pagando essa taxa que paga. Isso atrapalha o desenvolvimento do País", afirmou Alencar.