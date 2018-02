José Paulo Kupfer estreia blog de economia no estadao.com.br

Com mais de 40 anos de experiência na imprensa nacional, o jornalista José Paulo Kupfer estreia na segunda-feira, 16, um novo blog de economia no portal do Estadão. O espaço será dedicado à análise econômica e de negócios, em formato interativo e aberto à troca de informações com leitores. "A ideia é que haja discussão e que as análises estimulem o debate", explica José Paulo.

No texto de abertura do blog, o jornalista explica que o objetivo da nova empreitada será "lançar um outro olhar para a economia e analisá-la a partir da concepção segundo a qual o objetivo das ações econômicas é corrigir os desequilíbrios sociais e estender o bem-estar ao maior número possível de pessoas".

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

José Paulo já atuou na redação do jornal O Estado de S. Paulo, onde foi o responsável pela criação dos cadernos de Economia e Informática (atual Link) e pelo lançamento da edição de 2ª feira, em 1991. Ele também passou pelos jornais Correio da Manhã, O Globo, Zero Hora e Gazeta Mercantil, além das revistas Veja, IstoÉ e Exame, e pela TV Cultura. Atualmente, é chefe de Redação do Jornalismo da TV Gazeta, na qual também atua como comentarista de economia.

Apesar da importante trajetória no jornalismo impresso, José Paulo é um entusiasta da internet. "A troca é imediata, os leitores comentam, sugerem, abrem o olho para outros enfoques. É muito dinâmico", diz o carioca, que já trabalha com blogs há cinco anos e agora traz sua experiência para o estadao.com.br.