José Serra evita polêmica com Guido Mantega O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), evitou entrar em polêmica com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, em razão da resposta que o ministro deu, em Davos, na Suíça, às duras críticas que fez ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). "Não vou comentar", frisou o tucano, após participar da cerimônia de posse do conselheiro Roque Citadini na presidência do Tribunal de Contas do Estado (TCE), na manhã desta segunda-feira Além de não responder às críticas do ministro, Serra tentou minimizar um eventual embate com o seguinte argumento: "Eu tenho uma relação pessoal muito boa com o Mantega." Na sexta-feira, o ministro irá se reunir com o tucano para discutir, entre outros temas, questões relativas à participação do governo federal em investimentos no Estado de São Paulo.