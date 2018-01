Josmar Verillo é nomeado presidente da Alcoa na AL A Alcoa Inc., maior produtora mundial de alumínio, anunciou em comunicado o nome de Josmar Verillo para o posto de presidente da Alcoa Latin America. Verillo supervisionará os ativos de energia elétrica e de alumínio da companhia na América do Sul e ficará sediado em São Paulo. Verillo substitui Adjarma Azevedo, que ocupava o posto de presidente da Alcoa Latin America e da Alcoa Alumínio, afiliada da empresa no Brasil, desde janeiro de 2000. Adjarma continuará atuando como chairman do conselho da Alcoa Alumínio até sua aposentadoria no final de 2003 e também focará as relações com governo e negociações sobre energia durante o período de transição. Verillo era executivo-chefe das Indústrias Klabin, posição que mantinha desde 1998, disse a Alcoa em comunicado.