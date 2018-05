Jovem escolarizado: aproveite! As 123 mil vagas formais criadas em junho deste ano, segundo os números do Caged anunciados ontem, mostram um desempenho do indicador mensal praticamente igual ao visto no mesmo mês do ano anterior. Entretanto, o crescimento do mercado de trabalho está longe do padrão dos anos recentes. No primeiro semestre deste ano, por exemplo, o saldo de novos postos formais foi 21% menor do que o observado nos primeiros seis meses do ano passado. Mas a tendência de desaceleração do crescimento do mercado de trabalho não é novidade: desde agosto de 2010 o total de vagas criadas acumulado em 12 meses vem caindo monotonicamente, saindo de expressivos 2,6 milhões de postos naquele mês para os atuais 670 mil. Mas, apesar de ainda termos saldo positivo em termos gerais, alguns perfis da população já registram queda no nível de emprego.