Jovem joga torta na cara do representante dos EUA na Alca Um jovem, que não quis se identificar e disse ser representante de uma organização chamada Confeiteiros Sem Fronteira, atingiu o rosto do representante norte-americano, Peter Allgeier, com uma torta, durante entrevista coletiva hoje no Rio de Janeiro. Allgeier anunciava os resultados da reunião preparatória para as negociações da Alca. O episódio foi registrado por emissoras de TV. Em vista do incidente, a entrevista foi interrompida.