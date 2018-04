Jovens, vítimas da recessão na Europa

Um contingente de cinco milhões de jovens com menos de 25 anos é o público mais atingido pela turbulência econômica internacional que assola a União Europeia. Marcada pela falta de perspectivas, a "geração da crise", como vem sendo descrita por economistas a camada de jovens sem emprego, aumentou 25% em 12 meses e segue crescendo em todos os 27 países do bloco, segundo divulgou na sexta-feira o Escritório Estatístico das Comunidades Europeias (Eurostat). O diagnóstico da precariedade no mercado de trabalho dos jovens já havia sido feito há três semanas pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). Segundo o Eurostat, a recessão nos países europeus, onde o recuo do Produto Interno Bruto (PIB) chegou a 4,7% no primeiro trimestre, atinge com duas vezes mais força os jovens do que os mais maduros. "A crise econômica vem atingindo em particular os jovens em todos os países mais industrializados", confirma a analista de Políticas Sociais da OCDE, Martine Durand. "O desemprego de jovens aumenta muito em toda a Europa, em especial na Espanha e na Irlanda, mas também de forma generalizada." No primeiro semestre, a taxa de desemprego se elevou a 18,3% entre os europeus menores de 25 anos, ante 8,2% na média dos demais trabalhadores. No total, um milhão de recém-formados ou estudantes não encontra trabalho. Comparados os primeiros trimestres de 2009 e 2008, o número de jovens inativos cresceu 3,7 pontos porcentuais, ante 1,5 pontos nas demais faixas etárias. O drama é generalizado. Em todos os países houve avanço da fatia dos jovens desempregados. As disparidades, claro, continuam marcantes. Na Holanda, onde o cenário é mais favorável, apenas 6% não encontram postos de trabalho. Na Alemanha, toda a crise aprofundou o desemprego apenas 0,3%, elevando-o a 10,5% da população jovem. Já os países bálticos foram os mais atingidos. Em seis meses, o nível de desemprego entre jovens aumentou 23,6% na Lituânia e 28,2%, na Letônia. Mas grandes economias do bloco também enfrentam a conjuntura adversa. A Espanha, envolvida até o pescoço nas crises do mercado imobiliário e de crédito, tem os piores índices: 33,6% dos menores de 25 anos não têm trabalho. Na França, a segunda maior potência econômica do bloco, o aumento do número de jovens desempregados no primeiro semestre foi de 22,3%, segundo o Eurostat - cifra que sobe para 35,8% se considerados os que perderam seus empregos de meia jornada, conforme o Ministério do Trabalho do país. Ao todo, são 693 mil jovens desempregados na França, 169 mil a mais do que no mesmo período de 2008. Frédéric Martin, 22 anos, é uma das vítimas indiretas da crise. Estudante de Comunicação prestes a completar mestrado em Mídia, ele espera com preocupação a chegada do mês de setembro, quando as bolsas financiadas pelo governo francês serão suspensas. "A partir de então, não terei mais os auxílios e não poderei receber seguro-desemprego, porque não venho de uma demissão. É muito angustiante", afirma. "Recebi uma proposta para trabalhar em limpeza em tempo parcial neste verão (na Europa). Neste momento, é melhor não fazer cara feia." A desilusão pela falta de perspectivas, mesmo para jovens de bom nível e estudos, é um dos fatores identificados entre os que enfrentam a falta prolongada de emprego. A conjuntura desfavorável vem minando as esperanças de Rachida Alami, 20 anos, estudante do quarto ano de uma École de Arquitetura, que não vê alternativas em seu país. "Não pretendo continuar na França. Vou buscar algo fora", assegura. Para Patrick Werquin, diretor de Educação da OCDE, "a crise vem lembrando a todos os países industrializados que o desemprego dos jovens se deve principalmente à falta de qualificação". Mas admite a severidade da crise mesmo entre os bem qualificados. "O grave é que, no início da vida profissional, o desemprego prolongado também leva à perda da fé nas próprias conquistas. E ela leva à degradação do capital humano."