J.P. Morgan antecipa previsão de alta no juro nos EUA O J.P. Morgan antecipou para agosto sua aposta de alta no juro norte-americano. Anteriormente, o banco norte-americano previa elevação do juro em novembro. A instituição estima que as taxas serão elevadas em 0,25 ponto percentual nas quatro reuniões que as autoridades monetárias do Fed conduzirão no segundo semestre, levando a taxa dos Federal Funds para 2% no fim do nao. O J.P. Morgan acredita que o juro estará em 4% no encerramento de 2005.