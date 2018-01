JP Morgan deve ampliar capital em tecnologia O banco de investimento JP Morgan Chase & Co está disposto a investir em pequenas empresas brasileiras que tenham projetos de inovação tecnológica voltados para o mercado financeiro. Enquanto estrutura a divisão "LabMorgan" em São Paulo, que cuidará de toda a América Latina, a instituição já conversa com cientistas que estão criando tecnologia de ponta em micro ou pequenas empresas. A decisão do JP Morgan Chase consolida uma tendência: com a frustração crescente com os projetos de Internet, os investidores se voltam para as empresas de tecnologia. E, pelo que dizem os cientistas, todos estão com pressa. Além do JP Morgan, o Garantia Participações e o Rio Bravo (do ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco) estão em busca de novas oportunidades.