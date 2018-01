JP Morgan mantém recomendação neutra para dívida de emergentes O banco de investimentos JP Morgan manteve a recomendação neutra para os títulos da dívida de mercados emergentes, observando que a volatilidade (oscilação) diária das taxas de retorno parece estar diminuindo. "México e Rússia tiveram um desempenho melhor do que a média do mercado após o ´sell-off´ (venda dos papéis) inicial generalizado, enquanto que os dois créditos mais vulneráveis -- Brasil e Turquia -- ainda lideram a volatilidade dos retornos. Esperamos que essa tendência continue, particularmente no Brasil, onde as condições técnicas dos mercados locais estão mais vulneráveis", afirmam os analistas do banco em nota.