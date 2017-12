JP Morgan rebaixa recomendação para títulos do Brasil O banco JP Morgan decidiu alterar hoje sua recomendação de investimento para a dívida brasileira, de "overweight" (acima do peso indicado para investimento) para "neutral" (posição neutra), ao mesmo tempo em que alterou a recomendação da dívida da Rússia de "neutral" para "overweight". De acordo com o banco, a mudança na recomendação para Brasil guarda relação direta com a recente mudança no comando da equipe econômica, com a saída do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e a entrada em seu lugar do ex-presidente do BNDES, Guido Mantega, além da saída do secretário-executivo da Fazenda, Murilo Portugal. De acordo com o JP Morgan, a linha de pensamento econômico mais heterodoxa do novo ministro da Fazenda e as indefinições sobre a composição da nova equipe devem provocar um movimento de maior cautela por parte dos investidores, o que justifica a mudança repentina de recomendação.