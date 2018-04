JP Morgan revisa números para Brasil em 2002 O banco de investimentos JP Morgan revisou suas estimativas para a taxa de crescimento do Brasil, para a taxa de câmbio e também para o superávit da balança comercial. Durante teleconferência hoje, o economista-chefe do JP Morgan no Brasil, Luís Fernando Lopes, informou que está projetando um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de 0,5% neste ano, ante a projeção anterior de 0,7%. Para 2003, a sua estimativa é de que o PIB brasileiro cresça 2%, ante a projeção anterior de 2,7%. Uma das razões para a revisão para baixo do crescimento, segundo Lopes, é que não haverá espaço para redução da taxa de juros pelo Banco Central no curto prazo. O Real continuará se depreciando até antes das eleições presidenciais, em outubro. O JP Morgan projeta agora um câmbio de R$ 3,50 até o final de setembro, devendo em seguida passar por uma fase de estabilização e voltar a se apreciar por volta do final do ano, quando deverá fechar 2002 por volta de R$ 3,20. A inflação, por sua vez, também ficará pressionada. A nova estimativa para o IPCA é de 7% para este ano e de 6% para 2003. "O Brasil está passando por um novo ajuste do balanço de pagamentos, com efeitos colaterais sobre a economia", disse Lopes. "No curto prazo, a inflação está subindo, o BC não pode cortar os juros para estimular o crescimento, o desemprego está aumentando. A economia está em recessão. Observamos isso no segundo trimestre deste ano e continuará em recessão moderada até o final deste ano", afirmou. Uma maior recuperação econômica somente deverá ocorrer a partir do primeiro semestre de 2003. Para o próximo ano, ele prevê um crescimento de 4% a 5% ao ano no final de 2003, quando o câmbio observará um movimento de apreciação, devendo fechar 2003 por volta de R$ 3 por dólar, segundo Lopes. "A política monetária em 2003 será marcada por grande parte da redução nos juros somente no segundo semestre do próximo ano, com algumas intervenções pontuais no final deste ano e no início de 2003", acrescentou o economista. Balança comercial Lopes revisou para cima suas projeções para a balança comercial brasileira neste ano. Agora o analista estima que o superávit comercial ficará por volta de US$ 7 bilhões, contra estimativa anterior de US$ 6 bilhões. Para 2003, o superávit comercial brasileiro será de US$ 11 bilhões, estimou. "A necessidade de reduzir o déficit de conta corrente está fazendo com que o superávit comercial aumente, mais por via de contração de importações do que crescimento das exportações. Há o impacto da menor atividade econômica global, mas a depreciação do câmbio tem afetado as importações mais do impulsionado as exportações", explicou. "Esses estimativas de superávit comercial podem parecer exageradas, mas esses superávits são necessários para reduzir o déficit de conta corrente para ao redor de US$ 18 bilhões neste ano e para US$ 13 bilhões em 2003", acrescentou. Lopes explicou que um nova rodada de ajuste do balanço de pagamentos que o Brasil está atravessando foi deflagrada pela redução forte de fluxo de capitais ao País e também pelas incertezas eleitorais. "Os fluxos de capitais para o Brasil estão secando em linha com a redução nos investimentos globais em mercados emergentes", afirmou. O fluxo de capital líquido para o Brasil caiu em cerca de US$ 23 bilhões entre dezembro de 2000 e junho deste ano, segundo Lopes. "Todas as variáveis relativas a conta de capitais -como investimento diretos de estrangeiros (FDI, dívida de curto prazo, linhas de crédito de comércio exterior, etc.- apontam para a mesma direção: redução constante do fluxo", afirmou. Em termos de FDI, por exemplo, Lopes estima um fluxo de US$ 18 bilhões para este ano e também US$ 18 bi para 2003.