JP Morgan toma posição "levemente mais defensiva" no Brasil O Banco JP Morgan, em nota para clientes enviada hoje, reduziu a sua recomendação overweight (recomendação favorável acima da média da carteira) no Brasil, em seu portfólio modelo para emergentes, de 3% para 2%; e aumentou a recomendação para Equador de neutra para 1%. O estrategista do JP Morgan, Graham Stock, ressaltou que, mesmo com essa mudança, o Brasil continua sendo o maior overweight no portfólio do banco. O JP Morgan afirma que reduziu a recomendação pois está tomando uma posição "levemente mais defensiva após a significativa alta" dos ativos brasileiros nos últimos dias. Entretanto, o banco afirma que continua a ver espaço de valorização na dívida externa brasileira e por isso esses ativos continuam sendo seu principal overweight. Desde o início do ano, o C-Bond, principal título da dívida brasileira negociado no exterior, já subiu 47,17%.