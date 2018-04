JPMorgan anuncia corte de 90% dos dividendos a acionistas

O banco JPMorgan Chase anunciou na segunda-feira, 23, um corte de quase 90% do dividendo trimestral que tinha previsto para distribuir entre os acionistas em 30 de abril "como medida de precaução" contra a crise financeira. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O Conselho de Administração da entidade americana decidiu deixar o dividendo em US$ 0,05 por ação, frente aos US$ 0,38 calculados, e advertiu de que, "por enquanto, prevê manter este nível", o que lhe permitirá poupar US$ 5 bilhões ao ano. O banco acrescentou em comunicado que os resultados do primeiro trimestre fiscal, por enquanto, estão sendo "solidamente rentáveis", e adiantou que suas contas estarão em linha com o previsto pelos analistas, que calculam um lucro por ação de US$ 0,34. "Estão sendo adotadas medidas de precaução para elevar ao máximo o capital e a flexibilidade operacional, assim como para proteger a fortaleza do balanço, mesmo que as condições piorem significativamente", disse o banco, que lembrou que "situações extraordinários requerem medidas extraordinárias".