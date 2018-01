J.P.Morgan compra unidade do Citigroup por US$ 380 milhões O J.P. Morgan anunciou a compra da unidade do Citigroup responsável pela maior parte dos pagamentos de benefícios do governo e cartões pré-pagos utilizados pelas agências do governo federal chamada Citicorp Electronic Financial Services. A operação é de US$ 380 milhões e o Morgan espera conclui-la no quarto trimestre. As informações são da Dow Jones.