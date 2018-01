J.P.Morgan reduz recomendação para o Brasil O J.P. Morgan rebaixou sua recomendação para os títulos da dívida do Brasil a "underweight" (abaixo da média de mercado), de "neutra". A instituição cita vários fatores para justificar a mudança. Segundo o J.P. Morgan, será difícil ao novo governo sustentar a recente retórica, pelo menos no hiato legislativo que se seguirá à aprovação do orçamento de 2003. "Recomendamos redução na exposição para obtenção de vantagem sobre os últimos cinco meses de alta nos preços dos ativos", diz a nota. Outro ponto apontado diz respeito ao retorno oferecido pelo índice EMBIG Brazil, desde que sua recomendação foi alterada para marketweight, em 22 de julho. O índice, desde essa data, projetou retorno de 8,4%, diz o Morgan, acima do retorno de 7,6% para o índice composto. "Mas o período foi marcado por extrema volatilidade e por forte alta desde o começo de outubro. Não vemos espaço para que os ganhos continuem sem progresso concreto na desafiadora agenda de reformas". A instituição diz ainda que sob o ponto de vista técnico o momento oferece menor perspectiva de sustentação. Os C-Bonds encontram-se acima do ponto máximo da margem 49 centavos por dólar/62 centavos por dólar desde meados de julho e os investidores do "trading", os quais têm sido a principal força responsável pelo desempenho acima da média dos C-bonds, elevaram sua exposição de um ponto de extremo underweight, diz o J.P. Morgan.