JPMorgan tem lucro de US$2,72 bi no 2o tri

O lucro líquido subiu para 2,72 bilhões de dólares no segundo trimestre, contra 2 bilhões de dólares no mesmo período do ano anterior. Já a receita líquida da instituição saltou 41 por cento, para 27,71 bilhões de dólares.

O lucro por ação caiu para 0,28 dólar, ante 0,53 dólar, devido em parte ao aumento das ações em circulação.

O banco informou reservou 9,7 bilhões de dólares para perdas com crédito, quantia acima dos 4,29 bilhões de dólares no ano passado, mas inferior frente aos 10,07 bilhões de dólares do primeiro trimestre.

No mês passado, o JPMorgan pagou 25 bilhões de dólares obtidos através do programa de alívio ao setor financeiro (Tarp, na sigla em inglês) do governo norte-americano, sendo o maior banco dos Estados Unidos a quitar os empréstimos federais.

O presidente-executivo, Jamie Dimon, afirmou em um comunicado que o banco está confiante de que seu capital, níveis de reserva e lucros são sólidos mesmo se a economia enfraquecer.

Os resultados do segundo trimestre incluíram encargos por conta do pagamento dos empréstimos obtidos do governo.

Analistas, em média, previam lucro de 0,04 dólar por ação sobre receita de 25,91 bilhões de dólares, segundo a Reuters Estimates.