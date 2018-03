Juan Pablo Lohlé é novo embaixador da Argentina no Brasil A Embaixada brasileira em Buenos Aires informou ontem à noite que aceitou "imediatamente" o agrement do novo embaixador argentino no Brasil, Juan Pablo Lohlé. "A resposta afirmativa recebida de imediato demostra o excelente nível das relações bilaterais", considerou a chancelaria argentina, através de uma nota oficial enviada à imprensa. O novo representante argentino junto ao Brasil, é advogado (Universidade Católica Argentina, 1973) e licenciado em Relações Internacionales (Universidade de Belgrano, 1979) e tem uma vasta experiência acadêmica como docente e conferencista em nacional e internacional. Entre 1989 e 1991 foi embaixador na OEA e, de 1991 até 1993, ocupou o cargo de embaixador na Espanha. Em 1994 e 1995 foi assessor do ministro de Justiça em assuntos de Integração. Desde então, se dedicou a diversas atividades no setor privado e voltou a ocupar o cargo público de assessor no Ministério de Justiça, em 1998.