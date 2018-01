Juiz anula venda do Banorte ao Bandeirantes A venda do banco Banorte - em liquidação extrajudicial - ao Bandeirantes, realizada em 25 de maio de 1996, foi anulada por sentença do juiz da 10ª Vara Cível do Recife, Luiz Gomes da Rocha Neto, que determinou também a imediata restituição ao Banorte de todos os ativos, bens, ações e direitos transferidos diretamente ao Bandeirantes S/A na negociação. Na sentença, inédita, o juiz reconheceu que a operação foi simulada e com notório favorecimento ao Bandeirantes, hoje controlado pelo Unibanco. A venda ocorreu um dia depois de o Banorte sofrer intervenção do Banco Central. "Em 24 horas decretou-se a intervenção do Banorte; nomeou-se um interventor, que deve ter tomado posse, quiçá subscrito um termo de assunção do cargo; examinou-se a viabilidade da operação; estabeleceram-se bases e diretrizes da operação; preparou-se contrato, requisitou-se autorização, reuniu-se a diretoria do Banco Central; encaminhou-se o voto favorável do Bacen ao Conselho Monetário Nacional; que se reuniu na mesma data, apenas com os integrantes constantes da ata, que concedeu instantaneamente seu Aprovo; e celebrou-se o contrato; tudo, repito, em 24 horas", diz o juiz, na sentença. "Essa assombrosa e questionável operação contratual representou desprezo pelo patrimônio, nome e fundo de comércio do Banorte" e foi "uma carta branca ao Bandeirantes", de acordo com Rocha Neto, que também mandou oficiar o Ministério Público para apurar a responsabidade do interventor na negociação, já que o Banorte teria escolhido os ativos da sua predileção, enquanto a transferência do passivo teria sido limitada. "Houve muita pressa na celebração do pacto, tanto que cláusulas e condições totalmente em aberto foram incorporadas e inexplicavelmente mantidas nos instrumentos contratuais". A ação judicial foi impetrada há quatro anos pela Baptista da Silva Participações e Projetos S/A, então controladora do Banorte, que denunciou a falta de critério e de lisura da negociação. A Baptista da Silva alegou, na ação, que meses antes da intervenção negociara com o Bandeirantes uma fusão dos dois bancos. A proposta foi encaminhada ao Banco Central, que não se pronunciou. Para a Baptista da Silva, a demora foi proposital. Nesse intervalo, segundo o grupo, boatos sobre a situação do banco foram "plantados no mercado", levando correntistas a uma corrida para retirada de seus depósitos, o que fragilizou o banco e propiciou a intervenção. O advogado da Baptista da Silva, João Humberto Martorelli, destacou ainda que o Bacen tinha um crédito desde 1992 com o Banorte - decorrente da resolução 1.702 - que nunca foi pago. Esse dinheiro, segundo ele, era suficiente para evitar o déficit provocado pelos saques realizados com a boataria, e não teria justificado a intervenção. A Baptista da Silva também entrou com ação na Justiça Federal, em 2000, contra o Banco Central, denunciando o conluio do Bacen com o Bandeirantes na negociação e pedindo a anulação da intervenção. O processo está em fase de perícia. "Trata-se de um caso único, de banco que pagou para ser comprado", afirmou a Baptista da Silva, explicando que no encontro de contas entre passivo e ativo da negociação, o Banorte ficou devendo ao Bandeirantes. O Bandeirantes/Banorte em liquidação pode recorrer da sentença junto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco.