Juiz aprova empréstimo de US$ 75 mi à US Airways O juiz Robert Mayer, do tribunal de falências de Alexandria, Virginia, autorizou a US Airways a tomar emprestado US$ 75 milhões, parte de um empréstimo proposto de US$ 500 milhões, para reestruturação sob concordata, que necessita de aprovação em audiência final marcada para 26 de setembro. O financiamento será fornecido por um grupo de bancos liderado pelo Texas Pacific Group, Bank of America e Credit Suisse Fitrst Boston.