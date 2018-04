Juiz aprova venda de ativos da GM e libera fim de concordata

O juiz Robert E. Gerber, do Tribunal de Falências do Sul de Nova York, aprovou no domingo, 5, a venda dos ativos da General Motors para a nova empresa controlada pelo governo, removendo um importante obstáculo para o plano da montadora de sair da concordata. O juiz emitiu na noite passada a decisão de 87 páginas que permitiu que a venda seguisse adiante, rejeitando os argumentos de detentores de bônus dissidentes e outros requerentes contrários aos planos da GM.

Veja também:

GM entra com pedido de concordata nos EUA

Veja a cronologia da General Motors

O juiz disse que a única alternativa aos planos da GM seria a liquidação, "um resultado desastroso para os credores da GM, os funcionários e os fornecedores que dependem da GM para sua própria existência, e as comunidades na qual a GM opera. No evento de uma liquidação, os credores que agora tentam aumentar sua recuperação não receberiam nada".

A decisão abre o caminho para uma reestruturação da GM intermediada pelo governo, na qual a montadora vai passar os ativos "bons" - incluindo as marcas Chevrolet, Cadillac, Buick e GMC - para uma nova empresa detida pelo Tesouro dos EUA. A aprovação da venda abre o caminho para a GM potencialmente sair da concordata dentro de dois meses.

No acordo, o governo dos EUA assumirá participação de cerca de 61% na nova GM após emprestar à montadora mais de US$ 50 bilhões. O governo canadense, que também ajudou a GM, terá cerca de 12%. Um fundo de saúde para aposentados do sindicato United Auto Workers (UAW) ficará com fatia de 17,5%, enquanto os detentores de bônus e outros credores não assegurados ficarão com 10%. O governo espera que a nova GM se torne uma empresa pública no próximo ano.

Se a venda for consumada, marcaria uma grande vitória para o governo Obama, que se comprometeu a reformular a indústria automotiva dos EUA em meio à crise financeira. A Chrysler saiu da concordata em apenas 40 dias em um acordo com a montadora italiana Fiat. O governo havia estipulado um prazo de 10 de julho para aprovação da venda.

A GM e o governo esperam fechar o acordo rapidamente, mas podem enfrentar apelações, já que vítimas de acidentes de veículos que abriram processos antes da concordata defendem que a "nova GM" seja responsável pelos processos pendentes. A montadora revisou seu plano de concordata recentemente para exigir que a nova GM assuma as responsabilidades pelas vítimas de acidentes futuros.

A decisão do juiz Gerber foi tomada após três dias de audiências e 850 objeções. Os detentores de bônus alegam que a proposta de venda da GM ignora a exigência do código de falências para que empresas enviem os planos tradicionais de reorganização para aprovação dos credores. A montadora afirmou que uma venda rápida era necessária para tirar a GM da concordata rapidamente, ou a empresa poderia ser liquidada.

A "velha GM" planeja ser desfeita na corte de falências. Al Koch, diretor-gerente da empresa AlixPartners, vai comandar a liquidação. O governo está oferecendo US$ 1,75 bilhão para esse esforço. Koch disse na semana passada que esse processo pode demorar pelo menos dois ou três anos.