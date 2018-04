Juiz de NY dá proteção contra execução de dívidas da Varig O juiz da Corte de Falências do Distrito Sul de Nova York, Robert Drain, prorrogou até 29 de novembro a liminar que protege a Varig da execução de dívidas anteriores a junho de 2005. Uma nova audiência foi marcada para 28 de novembro. A liminar que foi prorrogada tem como principal objetivo proteger a Varig de dívidas contraídas antes de junho de 2005. No início, ainda antes do acordo voluntário de retorno de aeronaves e peças aos credores internacionais, a liminar também estava protegendo a empresa da retomada forçada caso uma aeronave pousasse em solo norte-americano, onde estão os principais credores da Varig. Na audiência do dia 28 de novembro, o juiz avaliará se irá aceitar o pedido de liminar permanente feito pelo advogado da Varig nos EUA, Rick Antonoff, ou se irá apenas prorrogar a liminar temporária com relação às dívidas anteriores a junho de 2005. Decisões repetidas Esta é a décima vez que o juiz Drain prorroga a liminar dando parecer favorável à Varig. Entre os credores que levaram a Varig à Corte em Nova York estão Sojitz Corporation, Willis Lease, Mitsui Co., US Bank, Wells Fargo, ILFC, Boeing, Ansett Worldwide e GATX Capital. Apesar da renovação da liminar que protege companhia de dívidas anteriores a junho de 2005, ela será obrigada a voltar à Corte em audiência amanhã. A razão da audiência é a dívida de aproximadamente US$ 208 mil da Varig com a autoridade portuária de Nova York. Os advogados do credor irão pedir ao juiz Robert Drain o pagamento imediato da dívida, que venceu no último dia 23.