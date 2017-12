Juiz decidirá sobre cláusula de igualdade para FMI A atenção dos credores e do governo argentino estará voltada hoje para Nova York, na audiência convocada pelo juiz Thomas Griesa, o responsável pelos processos pelo default da Argentina de mais de US$ 100 bilhões entre capital e juros acumulados. Griesa deve decidir se o princípio de "pari passu", uma cláusula dos bônus que determina o tratamento eqüitativo por parte do devedor a todos os credores, também vale para os organismos internacionais, com o Fundo Monetário Internacional. O governo argentino pediu ao juiz que decida sobre o alcance desta cláusula para evitar que alguma outra Corte internacional decida embargar os pagamentos aos credores que façam uma reestruturação e aos organismos internacionais, que detêm a condição de credores privilegiados. Além disso, o governo dos Estados Unidos se intrometeu no assunto através da FED e do Tesouro, pedindo ao juiz Griesa que impeça o potencial embargo em outras Cortes porque, caso contrário, poderia provocar uma crise no sistema internacional de pagamentos. A audiência está marcada para às 16 horas (15 horas de Brasília).