Juiz decreta falência da Soletur O juiz da 8ª Vara de Falências e Concordatas, Alexander Macedo, decretou a falência da operadora de turismo Soletur e atendeu pedido do Ministério Público do Estado para tornar temporariamente indisponíveis os bens dos sócios da empresa. A Soletur tem uma dívida de R$ 30 milhões e entrou com ação de autofalência no dia 24 de outubro.