Juiz obriga HC a fornecer remédio gratuito Por decisão judicial, o Hospital das Clínicas (HC) da Universidade de São Paulo e o governo do Estado têm prazo de 30 dias para normalizar os estoques de suas farmácias, denominadas "sociais", e oferecer gratuitamente "de maneira integral e regular" medicamentos prescritos aos pacientes não internados, incluindo aqueles considerados de "alto custo". A decisão é do juiz Edison da Silva Martins Pinto, da 3.ª Vara da Fazenda Pública, que concedeu tutela antecipada numa ação civil proposta pelos promotores João Luiz Marcondes Júnior e Antonio Carlos Gasparini, do Grupo de Atuação Especial de Saúde Pública e do Consumidor (Gaesp). O não-cumprimento da decisão implicará em multa de R$ 2 mil por dia de atraso no fornecimento dos medicamentos para cada paciente. Segundo o magistrado, "o Estado tem o dever constitucional de prover a saúde da população". Além disso, a tutela antecipada é necessária para afastar o perigo de danos irreparáveis ou de difícil reparação. O Ministério Público foi informado ontem da decisão. Na ação, os promotores lembram que a vida econômica do HC é "diretamente regida pelo Estado". O órgão recebe também repasses do Ministério da Saúde, via Fundação Faculdade de Medicina. Entretanto, a não-destinação de recursos suficientes e a utilização ineficaz dos existentes, inclusive por falta de controle, avaliação e eficiência, levaram o hospital "a uma situação caótica, sendo responsáveis pela situação o Estado e a própria autarquia". Segundo a ação, para tentar esconder os problemas, a administração do HC chegou a determinar que não fosse mais carimbada na receita a falta de medicamentos, para omitir a carência desses produtos essenciais. Isso teria dificultado o trabalho no hospital. Quantidade Gráficos explicativos, confeccionados com base nos informes oficiais do próprio HC, fornecem uma idéia da quantidade decrescente do fornecimento dos medicamentos aos pacientes da instituição. Em fevereiro, a carência total chegou aos 83,33%. A assessoria da Superintendência do HC informou que o assunto está sob apreciação da Justiça e, portanto, a instituição não se pronunciará até a decisão final.