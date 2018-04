Juiz volta atrás na decisão de suspender atos de intervenção na Previ O desembargador Francisco da Cunha voltou atrás na liminar que concedeu na semana passada ao Sindicato dos Bancários de São Paulo, suspendendo os atos do interventor na Previ, o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. Atendendo a pedido de reconsideração feito pelo Banco do Brasil, o desembargador revogou sua própria decisão. Dessa forma voltam a valer o novo estatuto e a eleição realizada, com o conseqüente mandato dos representantes indicados pelo BB e os escolhidos pelos funcionários. No pedido de reconsideração, o Banco do Brasil argumentou ao juiz que a intervenção foi feita apenas para cumprir a lei e que a questão já tinha sido objeto de decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Francisco da Cunha aceitou os argumentos. O ministro da Previdência Social, José Cechin, comemorou a decisão do desembargador. Para o ministro ficou claro, mais uma vez, que o ato foi correto e que o interventor tinha todo o respaldo legal para fazer a adequação dos estatutos e conduzir a realização das eleições. Na avaliação do ministro, a decisão equivocada da semana passada só ocorreu porque o desembargador recebeu informações "não totalmente verídicas". Na liminar dada ao Sindicato dos Bancários de São Paulo, Francisco da Cunha tinha considerado que o interventor, Carlos Eduardo Esteves Lima, teria ultrapassado os limites dos poderes de administração e gestão. Para o juiz, o estatuto antigo era um ato jurídico perfeito, que não poderia ser afetado por lei posterior. E foi justamente isso que o interventor fez e que afora ficou validado. O Conselho de Gestão da Previdência Complementar aprovou hoje as novas bases técnicas que devem ser obedecidas pelos fundos de pensão para o equilíbrio das entidades. Elas terão que usar critérios realistas de sobrevida, taxa de desconto de no máximo 6% para o cálculo das reservas matemáticas e rotatividade de no máximo 5% ao ano para o ingresso e saída de novos participantes. Três resoluções ficaram para a reunião extraordinária, que deverá ocorrer na segunda quinzena de setembro, e que tratarão de regulamentar a figura do instituidor, do resgate e o benefício proporcional.