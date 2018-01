Juizado administrativo dá sentença contra pesificação Em meio à discussão da Corte Suprema de Justiça sobre a inconstitucionalidade da pesificação dos depósitos bancários, a Câmara do Contencioso Administrativo, uma espécie de juizado que trata somente de assuntos pertinentes à Administração Pública, ordenou a devolução imediata, em dólares, dos depósitos de poupança de Dora Goijman de Krell. Este é mais um precedente que a Justiça abre em torno do assunto, que é uma das maiores polêmicas que o governo enfrenta desde o final do ano passado e promete continuar, pelo menos até fevereiro, quando a Corte Suprema de Justiça deve votar o tema. O governo e os bancos temem que a Corte Suprema de Justiça, de forma semelhante ao Supremo Tribunal Federal, declare a inconstitucionalidade da pesificação e os depósitos sejam redolarizados. Leia o especial