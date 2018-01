Juizados Especiais podem ter atuação ampliada Mais da metade dos processos que entram nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, ex-Juizados de Pequenas Causas, estão relacionados a problemas de consumo. Os Juizados, criados em 1984 com o intuito de facilitar o acesso do cidadão, principalmente o de baixa renda, à Justiça, tiveram um crescimento notável nos últimos anos. Em São Paulo, o número de processos em julgamento passou de 70 mil para 450 mil durante o período de 1997 a 2000. O aumento da demanda, no entanto, fez com que alguns especialistas começassem a questionar sua eficiência e a lançar propostas de mudanças. A Comissão de Justiça da Câmara Federal, por exemplo, está analisando vários projetos de lei que visam a alterar a estrutura atual dos Juizados. Um dos mais polêmicos é o do deputado Chiquinho Feitosa (PSDB-CE), que permite a apresentação de recurso de divergência contra decisões tomadas pelos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Esse recurso busca compatibilizar as decisões dos Colégios Recursais com as de outros tribunais. O projeto prevê que os processos, após passar pela primeira e segunda instâncias, o que leva em média 120 dias, também sejam julgados pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Alçada. Isso atrasaria a resolução dos casos em pelo menos dois anos. Para o presidente do Fórum de Coordenadores dos Juizados Especiais do Brasil, Ricardo Chimenti, os recursos valerão para situações sem divergências também e os processos devem ser julgados apenas pelos Colégios Recursais, que tomam decisões ágeis e estão mais familiarizados com os casos. Ele acrescentou que a criação de mais uma etapa de julgamento acabará com o sistema de Juizados. Afinal, como pode um tribunal definir qual é a jurisprudência mais adequada para outro sistema? Seria equivalente a você pedir para um grupo de oftalmologistas debater uma cirurgia no cérebro de alguém, na opinião de Chimenti. Entidades e condomínios podem ser beneficiados Algumas propostas prevêem a inclusão de mais autores nos Juizados Especiais Cíveis. No início, só podiam entrar com pedido de ações as pessoas físicas capazes, maiores de 18 anos. Em 1999, uma lei aprovou que as microempresas ingressassem suas ações nos Juizados. Está sendo avaliado pela Comissão de Justiça da Câmara o projeto de lei do deputado Moacyr Andrade (PPB-AL), que também aceita as entidades beneficentes e os condomínios. Ricardo Chimenti concorda com a inclusão dos condomínios residenciais, desde que representados pelos síndicos, mas a doutoranda em Ciência Política e pesquisadora do Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo (Idesp) Luciana Cunha tem outra opinião. "Isso irá desvirtuar a proposta inicial dos Juizados Especiais Cíveis, que é atender o cidadão comum e solucionar os conflitos do dia-a-dia. Se o projeto for aprovado, os Juizados se transformarão em balcões de cobrança de condomínios atrasados", diz Luciana. Há deputados propondo que os Juizados aceitem causas de até 60 salários mínimos. Para Chimenti, será uma "absorção possível", já que nossa moeda está perdendo valor. Luciana é contra, pois acha que "a medida irá levar para os Juizados Especiais problemas do Judiciário, como lentidão, excesso de formalismo e falta de funcio-nários e materiais". Quando os consumidores podem recorrer aos Juizados Assim que tiver um problema de consumo, como a aquisição de um produto com defeito, o consumidor deve, em primeiro lugar, tentar solucionar o problema na loja. Caso ela se recuse a aceitá-lo, o segundo passo é fazer uma reclamação por escrito citando seus direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor (procure por modelos de carta no site do Idec: www.idec.org.br). Se mesmo assim a empresa não aceitar uma solução amigável, recorra ao Procon de sua cidade. Em último caso, você pode entrar com um pedido de ação em um dos 1.702 Juizados Especiais Cíveis e Criminais, espalhados nas grandes cidades do país. Além dos casos de consumo, os Juizados também recebem outras causas relacionadas ao cotidiano da população, como locações, cobranças de dívidas, acidentes de trânsito e até queixas de crimes leves (penas de até um ano). Porém, há apenas uma restrição para o ingresso de ações nos Juizados: as causas não devem ultrapassar 40 salários mínimos. Vale lembrar que os serviços prestados são gratuitos.